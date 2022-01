Der SPD-Innenpolitiker Castellucci fordert eine in allen Bistümern einheitliche Vorgehensweise bei der Aufklärung. (Archivbild) (picture alliance / Christian Ohde)

Es sei entscheidend, die Aufarbeitung vollumfänglich zu bewältigen und alles zu tun, um solche Taten für die Zukunft zu verhindern, sagte der Beauftragte des Bundestages für Kirchen- und Religionsgemeinschaften im Deutschlandfunk. Zugleich warnte Castellucci davor, die Kirche insgesamt als Institution zu diskreditieren.

Aschaffenburger Gemeinde setzt Gottesdienste zeitweise aus

In Aschaffenburg kündigte eine katholische Gemeinde an, für die kommenden drei Wochen ihre Sonntagsgottesdienste auszusetzen. Der Skandal sei ein Verrat am Wort Gottes und der auf diesen verweisenden Sakramente, heißt es in einem öffentlichen Brief an den Würzburger Bischof Jung. An diesen Sonntagen wolle man stattdessen Betroffene anhören und aus dem Gutachten zu den Missbrauchsfällen im Erzbistum München und Freising lesen. Dort gab es demnach von 1945 bis 2019 mindestens 500 Opfer. Das Gutachten belastet zahlreiche Verantwortungsträger bis hin zum emeritierten Papst Benedikt.

