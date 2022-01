Die neue Präsidentin von Honduras, Xiomara Castro, bei ihrer Amtseinführung in Tegucigalpa. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Die 62-jährige Politikerin Castro wurde im Nationalstadion in der Hauptstadt Tegucigalpa als Präsidentin vereidigt. Castro hatte die Wahl Ende November mit einem klaren Vorsprung gewonnen. Im Wahlkampf versprach sie, gegen Korruption und organisierte Kriminalität in Honduras vorzugehen.

Castro ist die Frau des 2009 durch das Militär gestürzten Präsidenten Zelaya. In ihrer Antrittsrede forderte sie alle Bürger zur Versöhnung auf. Viele Honduraner wandern angesichts von Drogenhandel und Bandenkriegen in die USA aus. An der Vereidigung nahm auch US-Vizepräsidentin Harris teil.

