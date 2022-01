Putin sei der Frontmann eines Kollektivs aus ehemaligen KGB-Männern, die er mit an die Macht gebracht habe, als er im Jahr 2000 zur Präsidentschaft aufgestiegen sei, sagte Belton im Deutschlandfunk . [Audio] Ob Putin persönlich der Vordenker sei, da sie sich nicht sicher. Sie alle hätten ihre frühen, prägenden Erfahrungen noch während der sowjetischen Zeit im damaligen Leningrad - heute St. Petersburg - gemacht. Und weil sie nur aus Russlands zweiter größter Stadt stammten, und eben nicht aus Moskau, wären sie in vielerlei Hinsicht skrupelloser. Diese Männer wollten Russlands Ansehen als eine Großmacht auf der Weltbühne wiederherstellen. Es gebe eine Menge, was sie stoppen könnte, gab sich Belton überzeugt. Dazu müsse der Westen in der Hauptsache einige auftreten. Doch diese Einigkeit könne man wohl besonders an der deutschen Position derzeit gerade nicht erkennen.