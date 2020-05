Die Annullierung der AfD-Mitgliedschaft des bisherigen Brandenburger Landesvorsitzenden Kalbitz droht zu scheitern, weil ein wichtiges Beweismittel fehlt.

Die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" berichtet unter Berufung auf Bundesparteichef Meuthen und den Ehrenvorsitzenden Gauland, Kalbitz' Aufnahmeantrag mit den Angaben über seine politische Vergangenheit sei verschollen. Kalbitz soll 2013 bei seinem Parteieintritt frühere Mitgliedschaften in rechtsextremen Organisationen verschwiegen haben. Dies war Grundlage für den Beschluss des Bundesvorstands, Kalbitz' Mitgliedschaft in der AfD für nichtig zu erklären.



Der Thüringer AfD-Chef Höcke kritisierte die Annulierung. Er werde eine Spaltung und Zerstörung seiner Partei nicht zulassen, sagte Höcke in einem Video auf seiner Facebook-Seite.