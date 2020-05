Der Thüringer AfD-Chef Höcke kritisiert den Parteiausschluss des bisherigen Vorsitzende des Brandenburger Landesverbandes, Kalbitz.

Er werde eine Spaltung und Zerstörung seiner Partei nicht zulassen, sagte Höcke in einem Video auf seiner Facebook-Seite. Der Bundesvorsitzende Meuthen und dessen Stellvertreterin von Storch wollten offenbar eine andere Partei. Wer sich aber wie diese in einem internen Konflikt auf Argumente von Gegnern der AfD-Gegnern berufe, der begehe - Zitat - "Verrat an der Partei". Gestern hatte der Bundesvorstand der AfD Kalbitz' Mitgliedschaft für nichtig erklärt. Grund sei unter anderem das Verschweigen seiner früheren Mitgliedschaft in der rechtsextremen "Heimattreuen Deutschen Jugend". Der Verein ist inzwischen verboten und steht auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD.



Kalbitz kündigte an, sich gegen die Entscheidung juristisch zur Wehr zu setzen. Neben Höcke galt er als wichtigster Vertreter der rechtsnationalen Strömung in der AfD.