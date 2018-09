Die Beförderung des bisherigen Verfassungsschutz-Präsidenten Maaßen stößt in der SPD auf deutliche Kritik. Parteivize Stegner bezeichnete den Wechsel Maaßens als Staatssekretär ins Bundesinnenmnisterium als Desaster. Auch Juso-Chef Kühnert erklärte, seine persönliche Schmerzgrenze sei erreicht.

SPD-Generalsekretär Klingbeil hält die Versetzung Maaßens ebenfalls für fragwürdig. Für seine Partei sei es aber wichtig gewesen, dass Maaßen nicht mehr an der Spitze des Verfassungsschutzes stehe, und das habe man durchgesetzt, erklärte er. Die Berufung Maaßens zum Staatssekretär habe jedoch allein in der Entscheidungskompetenz von Innenminister Seehofer gelegen.



Auf Zustimmung stößt diese Entscheidung in der CDU: Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer betonte, sie sei im Einvernehmen mit den Sozialdemokraten getroffen worden. Der innenpolitische Sprecher der CDU, Middelberg, wies die Kritik ebenfalls zurück. Er sagte im Deutschlandfunk, die SPD habe die Koalitionsentscheidung mitgetragen. Er halte den Kompromiss für sehr zweckmäßig.



Die Bundesregierung hatte nach einem Spitzentreffen der Parteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD - Merkel, Seehofer und Nahles - im Bundeskanzleramt am Abend mitgeteilt, dass Verfassungsschutzpräsident Maaßen seinen Posten räumen muss. Der 55-Jährige soll nun Staatssekretär in Seehofers Innenministerium werden. Dort erhalte er aber nicht die Zuständigkeit für die Aufsicht über das Bundesamt für Verfassungsschutz. Innenminister Seehofer will morgen Einzelheiten bekanntgeben.



Dem Spitzentreffen war ein Vier-Augen-Gespräch der Kanzlerin mit Seehofer vorausgegangen. Nach Informationen der Bild-Zeitung soll Maaßen künftig für die Innere und die Cyber-Sicherheit zuständig sein. Mit seinem Wechsel in das Ministerium ist auch ein Aufstieg in eine höhere Besoldungsstufe verbunden.



Maaßens Ablösung stieß bei der Opposition auf ein unterschiedliches Echo. Der FDP-Innenpolitiker Kuhle sagte dem Dlf-Hauptstadtstudio, das sei ein typischer Kompromiss für eine Große Koalition – am Ende gebe es nur Verlierer: "Die Kanzlerin und die SPD wollten nicht, dass Herr Maaßen in führender Position tätig bleibt für Fragen des Verfassungsschutzes und der inneren Sicherheit, genau das wird jetzt passieren als Staatssekretär im Bundesministerium des Inneren, also eine Niederlage für die SPD und die Kanzlerin." Linken-Fraktionschef Bartsch meinte, es sei zwar gut, dass Maaßen nun nicht mehr an der Spitze des Verfassungsschutzes stehe: "Aber, dass Herr Maaßen de facto befördert wird, ist für mich wirklich unfassbar. Das Innenministerium wird zur Resterampe für unhaltbare politische Beamte."



Der Grünen-Vorsitzende Habeck kritisierte gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es sei dreist, dass Maaßen für seinen Vertrauensbruch auch noch mit einer Beförderung ins Innenministerium belohnt werde. Grünen-Fraktionschef Hofreiter sprach in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" von Schmierentheater. Union und SPD hätten offensichtlich nicht darüber verhandelt, wie sie verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen könnten, sondern wie Herr Maaßen möglichst weich falle.



FDP-Chef Lindner sprach ebenfalls von einer "Beförderung" und einer "formelhaften Scheinlösung". Die Vorsitzende der Linken, Kipping, lobte die SPD für ihre "Entschiedenheit" in dem Personalstreit. Die AfD kritisierte Maaßens Ablösung. Ihre Fraktionsvorsitzende Weidel sagte, Bundeskanzlerin Merkel habe einen weiteren Kritiker aus dem Weg geräumt. Mit dem "Wegloben" des unbequemen Verfassungsschutz-Chefs klopfe sich die GroKo wieder gegenseitig auf die Schulter.



Unklar ist, wer Nachfolger Maaßens wird. Nach Informationen der "Berliner Zeitung" sind unter anderem sein bisheriger Stellvertreter Haldenwang und die Chefin des baden-württembergischen Landesamtes für Verfassungschutz, Bube, im Gespräch.