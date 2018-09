Die Kritik an der Versetzung des bisherigen Verfassungsschutz-Präsidenten Maaßen ins Innenministerium hält an.

Grünen-Fraktionschef Hofreiter sprach in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" von Schmierentheater. Union und SPD hätten offensichtlich nicht darüber verhandelt, wie sie verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen könnten, sondern wie Herr Maaßen möglichst weich falle. Als Staatssekretär erhalte dieser auf Kosten der Steuerzahler 30.000 Euro mehr im Jahr. Der FDP-Innenpolitiker Kuhle sagte dem "Handelsblatt", sowohl der Koalitionsfrieden als auch das Vertrauen der Menschen in den Sicherheitsapparat seien nur "notdürftig" geflickt worden.



SPD-Politiker äußerten unterdessen scharfe Kritik an dem Kompromiss der Koalition. Die stellvertretende Bundesvorsitzende Kohnen forderte den Rücktritt von Bundesinnenminister Seehofer. Juso-Chef Kühnert stellte den Fortbestand der Koalition erneut infrage. CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer betonte dagegen, die Entscheidungen seien im Einvernehmen mit den Sozialdemokraten getroffen worden.