Die SPD-Vorsitzende Nahles hat nach Ansicht der Parteilinken Mattheis mit der Zustimmung zur Versetzung von Verfassungsschutzpräsident Maaßen einen Fehler gemacht.

Es sei falsch, dass dieser nun zum Staatssekretär im Innenministerium befördert werde, sagte Mattheis im Deutschlandfunk (Audio-Link). Nahles hätte das nicht akzeptieren dürfen. Mattheis betonte, sie bleibe bei ihrer Forderung, dass es nun auch um den Posten von Innenminister Seehofer gehen müsse. Es sei nicht das erste Mal, dass dieser Turbulenzen in der Regierung ausgelöst habe. Das Koordinatensystem in der Koalition werde immer weiter nach rechts verschoben. Die SPD dürfe keine Angst davor haben zu sagen, das mache man nicht mehr mit.



Mattheis äußerte "große Sorgen" über den Zustand der SPD. In der Partei rumore es. Man stehe nicht am Abgrund, sondern sei bereits darüber hinaus. Sie hoffe sehr, dass Nahles in ihrer Verantwortung als Bundesvorsitzende keine weiteren Fehler mache.



Der Grünen-Politiker von Notz erklärte im Deutschlandfunk (Audio-Link), Nahles habe mit ihrer Forderung nach einer Ablösung Maaßens recht gehabt. Man hätte aber die Folgen bedenken müssen - nämlich dass Maaßen versetzt und dafür ein anderer fähiger Staatssekretär "rausgekegelt" werden könnte. Kritik übte von Notz auch an Seehofer: "Die CSU trollt mit ihrer Politik das ganze Land." Letztlich trügen in der Angelegenheit aber alle drei Parteivorsitzenden die Verantwortung.



Die Spitzen der großen Koalition hatten am Dienstag die Ablösung Maaßens als Verfassungsschutzpräsident und seine Versetzung als Staatssekretär ins Bundesinnenministerium beschlossen.