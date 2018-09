Die SPD-Vorsitzende Nahles hat Kritik an ihrem Vorgehen im Streit um den bisherigen Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen zurückgewiesen.

Es habe eine zugespitzte Koalitionskrise gegeben und sie habe einen schmerzhaften Kompromiss eingehen müssen, sagte Nahles nach einem Treffen mit der bayerischen SPD-Spitzenkandidatin Kohnen in München. Sie wolle nicht verhehlen, dass es in ihrer Partei jetzt vereinzelte Forderungen nach einem Ende der Großen Koalition gebe. Diese würden in der SPD-Vorstandssitzung am kommenden Montag sicher vorgetragen. Sie sei aber sehr zuversichtlich, dass man mit einer gemeinsamen Linie aus dieser Sitzung gehen werde. Zugleich bekräftigte Nahles ihre Kritik an CSU-Chef und Bundesinnenminister Seehofer. Dieser habe aus einer Personalfrage eine Koalitionsfrage gemacht.



Die bayerische SPD-Landesvorsitzende Kohnen hatte vor dem Treffen gefordert, dass die SPD-Mitglieder im Kabinett gegen die Berufung Maaßens zum Staatssekretär stimmen sollten.