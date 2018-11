FDP-Partei- und Fraktionschef Lindner hat Bundesinnenminister Seehofer den Rücktritt nahe gelegt.

Nachdem er solange seine schützende Hand über Verfassungsschutzpräsident Maaßen gehalten habe, stelle sich die Frage, ob nicht auch an der Spitze des Innenministeriums personelle Konsequenzen folgen sollten, sagte er und fügte hinzu, jetzt sei der Zeitpunkt gekommen, dass Seehofer den Weg freimache für eine neue Innen- und Sicherheitspolitik, die wieder breites Vertrauen bei Bürger und Parlament erfahre.



Auch der Linken-Innenexperte Hahn forderte den Rücktritt Seehofers. Der CSU-Chef solle die Sitzung des Bundestags-Innenausschusses morgen zu diesem Schritt nutzen. Seehofer sei ein Gefährder der Demokratie, sagte Hahn. Der Grünen-Fraktionsvize von Notz führte aus, Seehofer sei aus vielen Gründen seit Monaten nicht mehr tragbar. Das Bundesinnenministerium treibe wie ein Geisterschiff durch hohe See. Für die SPD betonte Innenexperte Grötsch, die Causa Maaßen zeige die schwache Führung des Innenministeriums. Seehofer müsse sich dringend zu den Vorgängen äußern.



Das Parlamentarische Kontrollgremium des Bundestages (PKGr) befasste heute sich mit der Affäre Maaßen. Die Beratungen finden im Geheimen statt.



Seehofer hatte den bisherigen Verfassungsschutzpräsidenten gestern mit sofortiger Wirkung in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Als Grund nannte er inakzeptable Formulierungen in Maaßens Abschiedsrede. Maaßen hatte seine umstrittenen Äußerungen zu Hetzjagden auf Ausländer in Chemnitz verteidigt und dabei unter anderem von "linksradikalen Kräften in der SPD" gesprochen, die nach den Ereignissen von Chemnitz einen Bruch der Koalition provozieren wollten.