Im Streit um den abgesetzten Verfassungsschutz-Präsidenten Maaßen hat sich SPD-Vize Scholz hinter die Parteivorsitzende Nahles gestellt.

Es sei richtig gewesen, dass sich die Partei für die Ablösung Maaßens eingesetzt habe, sagte Scholz auf einer Landesvertreterversammlung der brandenburgischen SPD in Wildau. Dabei sei allerdings eine Lösung herausgekommen, die viele nicht verstanden hätten. Es sei deshalb eine starke Leistung von Nahles gewesen, neue Verhandlungen zu verlangen. Gute Politik bedeute nicht, stur weiterzumachen, sondern hinzuhören, erklärte Scholz.



Am Dienstag hatten sich Bundeskanzlerin Merkel, der CSU-Vorsitzende Seehofer und Nahles darauf verständigt, dass Maaßen seinen Posten an der Spitze des Bundesamtes für Verfassungschutz räumen muss, dafür aber Staatssekretär im Innenministerium werden soll. Angesichts massiver Kritik an dieser Beförderung wollen die drei im Verlauf des Wochenendes die Lage noch einmal neu bewerten.