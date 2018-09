Bundesinnenminister Seehofer ist zuversichtlich, dass die Koalition ihren Streit um Verfassungsschutzpräsident Maaßen beilegen kann. Seiner Einschätzung nach sei man "auf einem guten Weg", sagte Seehofer der Süddeutschen Zeitung.

Offen ist, ob es noch an diesem Sonntag zu einem erneuten Treffen von Seehofer mit Kanzlerin Merkel und SPD-Chefin Merkel kommt. In der "Bild am Sonntag" hatte Seehofer klargestellt, er werde Maaßen nicht entlassen. Der SPD warf er eine Kampagne gegen Maaßen vor und sprach dem umstrittenen Verfassungsschutzpräsidenten zum wiederholten Male sein Vertrauen aus: "Wir müssen Herrn Maaßen mit Anstand behandeln. Er ist ein hoch kompetenter und integrer Mitarbeiter. Er hat kein Dienstvergehen begangen."



Er habe Nahles bereits drei Vorschläge gemacht - auch eine weitere Verwendung "bei einer anderen der 17 Bundes-Oberbehörden wie zum Beispiel im Bundeskriminalamt" oder eine Tätigkeit als Beauftragter für Sicherheit und internationale Zusammenarbeit im Innenministerium. Ein weiteres Spitzentreffen werde es nicht ohne vorheriges Lösungsszenario geben.



Anfang der Wochen hatten sich die drei Parteichefs der großen Koalition, Merkel, Seehofer und Nahles, auf die Ablösung Maaßens als Verfassungsschutzpräsident verständigt. Allerdings beschlossen sie zugleich auch dessen Versetzung ins Innenministerium. Dort soll er Staatssekretär unter Seehofer werden und in einer höheren Besoldungsstufe eingruppiert werden. Das war auf massiven Widerstand vor allem in der SPD gestoßen. Sie will nun neu über die Zukunft Maaßens verhandeln. Bundeskanzlerin Merkel hatte dieser Forderung zugestimmt und angekündigt, sie wolle an diesem Wochenede eine "tragfähige Lösung" finden.



Der Streit um die Personalie Maaßen spitzt sich inzwischen zu auf die Frage, ob die Große Koalition weiter Bestand haben kann. Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Stegner sagte der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", im Zuge der geplanten Neuverhandlungen über die Zukunft des bisherigen Verfassungsschutz-Präsidenten Maaßen müsse auch über den Zustand des Regierungsbündnisses gesprochen werden. Der Geduldsfaden der Sozialdemokraten sei dünn geworden. Die wirklichen Themen wie Wohnen, Arbeit, Pflege und Rente würden durch das Verhalten von Innenminister Seehofer immer wieder zunichte gemacht.



SPD-Chefin Nahles ist der Überzeugung, dass die Große Koalition nicht am Streit über Verfassungsschutzpräsident Maaßen zerbricht. Nahles sagte dies der "Bild am Sonntag", schränkte aber zugleich ein, die Basis für eine Zusammenarbeit müsse gegenseitiges Vertrauen sein. Wenn dies nicht mehr gegeben sei, scheitere die Regierung.