Die Spitzen der Koalitionsparteien wollen sich noch am Abend treffen, um sich über die Zukunft von Verfassungsschutzpräsident Maaßen zu verständigen.

Das melden mehrere Medien, darunter die Deutsche Presse-Agentur. Zuletzt gab es eine Reihe von Berichten, wie eine Einigung zwischen CDU, CSU und SPD aussehen könnte. Demnach könnte Maaßen zwar ins Innenministerium wechseln, aber nicht auf den Posten eines Staatssekretärs. Die Süddeutsche Zeitung schrieb, es sei denkbar, dass Maaßen die Funktion eines Sonderkoordinators übernehme. Die "Bild-Zeitung" berichtete, Maaßen solle zwar ins Innenministerium wechseln, aber eben nicht befördert werden - und somit auch nicht mehr Geld erhalten.



Die Personalie hatte in den vergangenen Tagen zusehends auch die Koalition belastet. SPD-Chefin Nahles hatte am Freitag durchgesetzt, dass die bisherige Einigung noch einmal überdacht wird. Dieser Beschluss sah vor, dass Maaßen Staatssekretär wird und mehr Geld erhält. Das hatte in der SPD, aber auch in der Öffentlichkeit für erheblichen Unmut gesorgt. Der Verfassungsschutzchef steht wegen seiner Äußerung zu den Vorfällen von Chemnitz in der Kritik, hat aber nach wie vor die Rückendeckung von Innenminister Seehofer.