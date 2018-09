Verfassungsschutzpräsident Maaßen bekommt weitere Rückendeckung von Unions-Politikern.

Kurz vor dem unter Umständen entscheidenden Spitzentreffen im Kanzleramt hat unter anderem der CDU-Sicherheitspolitiker Sensburg Maaßen das Vertrauen ausgesprochen. Sensburg räumte allerdings in der ARD ein, der Verfassungsschutzpräsident brauche den Konsens in der gesamten Bundesregierung. Der SPD fehle das Vertrauen, und sie treibe einen Keil zwischen die Koalitionspartner.



Für den CDU-Rechtspolitiker Hirte geht es lediglich um den Stil einer Äußerung eines Behördenchefs. Ob man dann diese Aussagen zum Gegenstand von personellen Veränderungen mache oder nicht, das werde die Bundeskanzlerin zu entscheiden haben, so Hirte im rbb-Radio. Er glaube nicht, dass es zu Konsequenzen für Maaßen kommen werde. Die SPD habe sich mit ihrer Kritik an Maaßen verrannt.



Der ehemalige bayerische Ministerpräsident und CSU-Politiker Beckstein sagte im Deutschlandfunk, er schätze Maaßen als korrekten und qualifizierten Beamten und werde den Appell nicht aussprechen, den Verfassungsschutzpräsidenten zu entlassen. Man könne sich dazu entschließen, Maaßens Aussagen von den Parlamentarischen Kontrollgremium und dem Bundestagsinnenausschuss als ausreichend einzustufen, um ihm weiter das Vertrauen auszusprechen. Wenn der Bundesinnenminister das Vertrauen habe, dann möge das reichen. Daneben gebe es auch die Möglichkeit, eine andere Aufgabe für Maaßen zu suchen.



Beckstein ergänzte, er halte es für ausgeschlossen, dass die Bundeskanzlerin auch Innenminister Seehofer fallen lasse. Wegen der Personalie Maaßen die Koalition aufzukündigen, sei seiner Ansicht nach unverantwortlich.



Die Parteivorsitzenden der Koalition treffen sich am Nachmittag, um über die politische Zukunft von Maaßen zu beraten. Nach einem Krisentreffen am Donnerstag hatten sich Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Merkel, Innenminister und CSU-Chef Seehofer sowie die SPD-Vorsitzende Nahles auf Dienstagnachmittag vertagt und bis dahin Stillschweigen vereinbart.