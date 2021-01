Cavusoglu in Brüssel

Der türkische Außenminister Cavusoglu setzt heute in Brüssel seine Bemühungen um bessere Beziehungen zu EU und Nato fort.

Dazu kommt er zu Gesprächen mit EU-Ratspräsident Michel und Nato-Generalsekretär Stoltenberg zusammen. Er hatte am Vortag bereits mit dem EU-Außenbeauftragten Borrell sowie EU-Abgeordneten gesprochen.



Das Verhältnis zwischen der Europäischen Union und der Türkei ist angespannt. Ein Punkt ist der Streit der EU-Mitglieder Griechenland und Zypern mit der Türkei über Gasvorkommen unter dem östlichen Mittelmeer. Alle drei erheben darauf Anspruch. Kritik gibt es auch an der Menschenrechtslage in der Türkei.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.