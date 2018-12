Die USA bereiten nach Angaben der türkischen Regierung die Auslieferung des islamischen Predigers Gülen vor.

Außenminister Cavusoglu sagte in Doha, US-Präsident Trump habe beim G20-Gipfel in Argentinien vor zwei Wochen entsprechende Ankündigungen gemacht. Aus den USA gibt es bislang keine Bestätigung.



Vor einem Monat hatte Trump noch erklärt, die USA würden derzeit keine Auslieferung beabsichtigen. Nach Informationen des US-Senders NBC gab es aber bereits Überlegungen innerhalb der US-Regierung, der Türkei entgegenzukommen. Erst kürzlich hatte die Türkei von den USA die Auslieferung von mehr als 80 angeblichen Gülen-Anhängern gefordert. Trump selbst soll um eine entsprechende Liste gebeten haben.



Die Türkei macht Gülen für den Putschversuch vom Sommer 2016 verantwortlich. Der ehemalige Verbündete Erdogans befindet sich seit 1999 im Exil in den USA.