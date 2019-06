Mehrere US-Botschaften im Ausland dürfen in diesem Monat nicht die Regenbogenflagge am Fahnenmast der Vertretung hissen.

Auch Berlin ist betroffen, wie die Sender NBC und CNN berichten. Sie berufen sich auf Diplomaten und Vertreter des US-Außenministeriums. Hintergrund ist der "Pride Month", der Monat Juni, in dem Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender für ihre Rechte und gegen Diskriminierung auf die Straßen gehen - unter anderem bei Christopher-Street-Day-Veranstaltungen.



Unter der Obama-Regierung in den USA war es den Sendern zufolge jeder Botschaft im Ausland freigestellt, im Juni die Regenbogenfahne am offiziellen Fahnenmast zu hissen. Dieses Jahr sieht das anders aus: Die Botschaften wurden informiert, dass sie die Fahne zwar an anderer Stelle anbringen dürfen. Für das Hissen am regulären Fahnenmast aber brauche es eine Genehmigung. Und diese Genehmigung wurde laut CBS und CNN schlicht verweigert.



Betroffen ist demnach neben Israel, Brasilien und Lettland auch die US-Botschaft nahe dem Brandenburger Tor in Berlin. Laut CNN war es dort bisher "Routine", die Fahne im Juni zu hissen. Dieses Jahr habe man angefragt, ob man die Flagge während der Berliner Pride-Woche hissen dürfe. Doch das US-Außenministerium habe Nein gesagt.



Botschafter Richard Grenell, der offen homosexuell lebt, sagte CBS unter anderem, man werde ein großes Banner an der Wand der Botschaft anbringen. Außerdem werde es viele Veranstaltungen geben, und - Zitat - "man werde auch die Fahne hissen". Auf Nachfrage sagte ein Sprecher der Vertretung: "Die Flagge wird an so vielen Orten der Botschaft zu sehen sein wie möglich." CNN wiederum zitiert eine Quelle im Außenministerium. Auf die Frage, ob Grenell verärgert sei, dass die Fahne nicht an den offiziellen Fahnenmast dürfe, hieß es: "Die Quelle antwortete mit einem emphatischen JA."



Eigentlich hatte Präsident Trump sich gerade erst zum Pride-Monat geäußert. Er lobte die Verdienste der Community und zeigte sich solidarisch. Auch verwies er auf eine Kampagne zur weltweiten Entkriminalisierung von Homosexualität.