Der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt (Flashpic)

Man werde die Ukraine nicht militärisch verteidigen, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Das sei nicht Nato-Gebiet. Anders verhalte es sich im Baltikum. Es sei eine ganz klare Botschaft an die Menschen dort, dass die Allianz an ihrer Seite stehe und im Falle eines Angriffs auch bereit wäre, das Baltikum zu verteidigen, betonte Hardt.

Er forderte den russichen Präsidenten auf, den Konflikt um die Ukraine zu entschärfen. Putin habe durch die Stationierung von Truppen Fakten geschaffen, er könne mit einem Abzug wiederum Fakten schaffen.

Als Konsequenz aus dem Konflikt forderte der CDU-Vorsitzende Merz für Europa eine eigene Außen- und Sicherheitspolitik. Diese müsse auch ohne die unmittelbare Beteiligung der Nato handlungsfähig sein, sagte der CDU-Politiker der Zeitung "Welt am Sonntag". Europa müsse in Zukunft zur Lösung solcher Konflikte auch in Erscheinung treten können.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.