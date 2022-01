Vielmehr müsse man vor dem Ablauf der Mission im Mai mit den Partnern darüber sprechen, wie man den Einsatz fortsetzen könne, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk . Er erwarte dann aber auch ein Commitment, also ein Bekenntnis der Regierung in Mali selbst. Es gelte zu verhindern, dass sich Staaten wie Russland "mit dickem Portemonnaie" das Wohlwollen solcher Regierungen kauften, fügte Hardt mit Blick auf den Einsatz russischer Söldner in Mali hinzu. Der Außenpolitiker widersprach schließlich dem Eindruck, dass die gegenwärtig rund 1.200 Bundeswehrsoldaten in dem westafrikanischen Land in eine ähnliche Lage geraten könnten wie die Deutschen in Afghanistan. Im Fall von Mali kooperiere man immerhin auch mit den umliegenden Staaten und mit der Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten, Ecowas.