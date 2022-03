Es werde zwar weiterhin parallel zu den Kämpfen entsprechende Gespräche geben, sagte Röttgen im Deutschlandfunk . Diese würden aber nicht wirklich Putins Machtansprüche beeinflussen. Auch könne er, so Röttgen, nicht erkennen, was politisch belastbar in Richtung einer Verhandlungslösung gehe. Der CDU-Politiker betonte, er sehe keine Perspektive mit Putin. Das müsse aber im russischen Volk oder auch in höheren Rängen des Militärs entschieden werden.