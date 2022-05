NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst am Wahlabend (IMAGO/Kirchner-Media)

Beide Parteien schicken dazu jeweils elf Vertreterinnen und Vertreter in das Treffen in Düsseldorf. Am Sonntag hatten die Landesvorstände von CDU und Grünen einem Beginn der Gespräche zugestimmt.

Unabhängig von den Sondierungsgesprächen wollen CDU und SPD in Nordrhein-Westfalen weiterhin im Austausch bleiben. Das teilte Ministerpräsident Wüst nach einem Treffen mit SPD-Landeschef Kutschaty in Düsseldorf mit.

Die CDU hatte mit ihrem Spitzenkandidaten Wüst die Wahl vor gut einer Woche gewonnen, benötigt aber einen oder mehrere Koalitionspartner, um eine Regierungsmehrheit zu erzielen.

