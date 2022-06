Frauenquote

Die CDU-Politikerin Rita Süssmuth (IMAGO / Future Image / C. Hardt)

Präsidium und Vorstand arbeiten abschließend an einem Antrag, den sie dem Bundesparteitag im September vorlegen wollen. Grundlage soll ein bereits beschlossenes Modell sein, das wegen der Corona-Pandemie nie zur Abstimmung vorgelegt wurde. Es sieht vor, dass die Parteivorstände ab der Kreisebene bis 2025 je zur Hälfte mit Männern und Frauen besetzt sein müssen. Im Vorfeld des Treffens forderte die CDU-Politikerin Süssmuth Parteichef Merz auf, sich eindeutig zu einer Quote zu positionieren. Frauen müssten besser an der politischen Gestaltung beteiligt werden, sagte die frühere Bundestagspräsidentin und Frauenministerin dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Merz hatte sich in der Vergangenheit eher skeptisch zu dem Thema geäußert.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.