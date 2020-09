Die scheidende CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer will einem Bericht zufolge ein Zeichen für eine Frauenquote setzen.

Wie die Deutsche Presse-Agentur meldet, soll sich der CDU-Vorstand am Montag hinter einen Entwurf für ein neues Grundsatzprogramm sowie einen Vorschlag zur Frauenquote stellen. Dies wäre dann eine Vorgabe für die künftige Parteiführung, die auf dem Parteitag Anfang Dezember in Stuttgart gewählt werden soll, heißt es weiter. Das Thema Frauenquote ist in der CDU umstritten. Die endgültige Entscheidung müsste ein Programmparteitag treffen.



Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wird das Parteipräsidium am Montag wieder persönlich zusammenkommen. Der Vorstand wird danach per Videokonferenz zugeschaltet.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.