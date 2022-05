Merz besucht Ukraine

Czaja sagte im Deutschlandfunk , nun sei ein wichtiger Zeitpunkt, um Solidarität und Unterstützung für die Ukraine zu zeigen. Merz' Besuch in Kiew habe nichts mit den bevorstehenden Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen zu tun. Er kritisierte, dass Kanzler Scholz eine Reise in die Ukraine derzeit ablehnt. Scholz hätte die Ukraine längst besuchen müssen, meinte der CDU-Generalsekretär.