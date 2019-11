Die CDU stimmt heute auf ihrem Bundesparteitag in Leipzig über eine Urwahl zur Kanzlerkandidatur ab. Vor allem die Junge Union fordert eine Urwahl vor der nächsten Bundestagswahl. Die Parteispitze um CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer lehnt den Antrag ab. Sie hat als Vorsitzende traditionell den ersten Zugriff auf die Kanzlerkandidatur.

Gestern war Kramp-Karrenbauer der Kritik an ihrer Führung entgegengetreten. Sie erklärte, sollte die Partei nicht bereit sein, ihren Kurs mitzutragen, dann sollten dies die Delegierten aussprechen und die Sache "hier und jetzt beenden". In der anschließenden Aussprache stellten sich mehrere Delegierte hinter sie, auch der frühere Unionsfraktionschef Merz.



Als Gastredner wird heute CSU-Chef Söder erwartet. Zudem soll eine vom Vorstand vorgelegte Digitalcharta verabschiedet werden, in der die CDU ihre Vorstellungen zur rechtlich geregelten und sozial verträglichen Digitalisierung entwirft.