Bundespräsident Steinmeier hat der CDU zum 75. Geburtstag gratuliert.

Die Begründung der Demokratie in Deutschland nach 1945 und die Verwurzelung freiheitlich-demokratischer Werte in der Gesellschaft seien ohne die CDU nicht denkbar, schrieb Steinmeier an die Parteivorsitzende Kramp-Karrenbauer. Die Partei bringe für den immerwährenden Prozess, Neues zu prüfen und Bewährtes zu erhalten, beste Voraussetzungen mit. In ihrer Programmatik seien die katholische Soziallehre und die evangelische Sozialethik eine glückliche und fruchtbare Union eingegangen. Kramp-Karrenbauer sieht in ihrer Partei immer noch Defizite bei der Frauenförderung. Zwar seien die erste Kanzlerin in Deutschland und die erste Verteidigungsministerin Christdemokratinnen gewesen, sagte sie dem Fernsehsender Phoenix. In der Repräsentanz, in Ämtern und Mandaten seien aber mehr Frauen notwendig.



Der 26. Juni 1945 gilt als Gründungstag der CDU.