Der Präsident des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz, Kramer, wirft dem CDU-Bundestagskandidaten Maaßen die Verbreitung antisemitischer Vorurteile vor.

Im ARD-Fernsehen sagte Kramer, in den unterschiedlichen sozialen Netzwerken und auch in seinen Reden nutze Maaßen klassische antisemitische Stereotype. Diese verwende Maaßen, um auf Stimmenfang zu gehen. In einem Text nutze er etwa den verschwörungsideologischen Begriff der 'neuen Weltordnung'. Dabei gehe es um die Vorstellung einer totalitären globalen Regierung durch eine internationale Elite. Diese Erzählung decke sich mit dem Inhalt einer bekannten antisemitischen Hetzschrift.



Unter anderem die Klimaaktivistin Neubauer hatte Maaßen Antisemitismus vorgeworfen und den CDU-Vorsitzenden Laschet zum Handeln aufgefordert. Dieser wies die Vorwürfe zurück und betonte, sollte Maaßen antisemitische Texte verbreiten, wäre das ein Grund zum Parteiausschluss. Maaßen war bis 2018 Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Er tritt bei der Bundestagswahl als CDU-Direktkandidat im Wahlkreis Süd-Thüringen an.

