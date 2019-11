Greenpeace-Aktivisten haben an der Parteizentrale der Christdemokraten in Berlin von dem Schriftzug CDU das C abmontiert.

Unter Einbeziehung des verbliebenen DU wurde dann mit einem Banner der Satz "DU sollst das Klima schützen" gebildet. Wie die Umweltorganisation mitteilte, wird mit der Aktion gegen die desaströse Klimapolitik der Partei protestiert. Weiter hieß es, das C gehe jetzt auf Reisen. Wohin, wollte Greenpeace nicht verraten.