Greenpeace-Aktivisten haben nach eigenen Angaben an der Parteizentrale der Christdemokraten in Berlin von dem Schriftzug CDU das C entfernt.

Unter Einbeziehung des verbliebenen DU war dann zeitweilig mit einem Banner der Satz "DU sollst das Klima schützen" gebildet worden. Die Aktion richtet sich gegen die Klimapolitik der Partei, die Greenpeace desaströs nannte. Eine Sprecherin der Organisation sagte dem Deutschlandfunk, die CDU verdiene das C nicht. Der Buchstabe werde in den nächsten Tagen an verschiedene Orte der Klimazerstörung gebracht.



Die Berliner Polizei bestätigte unserem Sender, dass der Buchstabe tatsächlich entwendet worden sei. An der Aktion in der CDU-Parteizentrale hätten sich am Vormittag etwa 20 Greenpeace-Aktivisten beteiligt.