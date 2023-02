Todesurteil

Der im Iran inhaftierte deutsch-iranische Journalist Jamshid Sharmahd. ( Koosha MAHSHID FALAHI / MIZAN NEWS AGENCY / AFP)

Merz schrieb in einem Beitrag für die "Bild"-Zeitung, unter anderem müsse der iranische Botschafter aus Deutschland ausgewiesen werden. Die Bundesregierung, Europa, die USA und die Vereinten Nationen müssten Teheran in die Schranken weisen und alles tun, damit dieses Unrechtsurteil nicht vollstreckt werde. Merz hatte im vergangenen Monat angekündigt, eine politische Patenschaft für Sharmahd zu übernehmen. Gestern hatte bereits Bundesaußenministerin Baerbock dem Iran eine - Zitat - "deutliche Reaktion" angedroht.

Sharmahd war in Teheran unter anderem wegen des Vorwurfs der Beteiligung an einem Bombenanschlag verurteilt worden. Er lebte früher lange in Deutschland und besitzt auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Der heute 67-Jährige hatte sich im Ausland für die Rückkehr des Iran zur Monarchie eingesetzt. Im Jahr 2020 entführte ihn der iranische Geheimdienst aus dem Emirat Dubai; seitdem ist er in Teheran in Haft.

