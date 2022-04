Anne Spiegel (Bündnis90/Die Grünen) (dpa/Michael Kappeler)

Er reagierte damit auf den vierwöchigen Sommerurlaub, den Spiegel als rheinland-pfälzische Umweltministerin im Sommer 2021 nach der Flutkatastrophe im Ahrtal angetreten hatte. Merz sagte der "Bild"-Zeitung, Spiegel seien Urlaub und das eigene Image wichtiger als das Schicksal der Menschen an der Ahr. CDU-Generalsekretär Czaja nannte das Verhalten der Ministerin "unwürdig".

Die Grünen-Politikerin war rund zehn Tage nach der Flutkatastrophe mit ihrer Familie in den Sommerurlaub nach Frankreich gefahren. Nach Angaben eines Regierungssprechers unterbrach sie den Aufenthalt einmal, um sich vor Ort ein Bild der Lage zu machen. Zudem sei Spiegel ständig erreichbar gewesen und habe per Video an den Kabinettssitzungen teilgenommen.

Diese Nachricht wurde am 10.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.