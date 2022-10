CDU-Chef Friedrich Merz bei seiner Rede auf dem CSU-Parteitag in Augsburg (AFP / Christof Stache)

Obwohl Scholz den Begriff in der Vergangenheit häufig benutzt habe, sei noch kein Kanzler so respektlos mit seinen Koalitionspartnern, den Institutionen des Staates und den Nachbarländern umgegangen, sagte Merz in seiner Rede auf dem CSU-Parteitag in Augsburg.

Der gesamten Ampelkoalition hielt Merz vor, Bundespräsident Steinmeier nicht genügend Respekt zu zollen. Zu Steinmeiers gestriger Rede zur Lage der Nation sei kein Fraktionsvorsitzender und kein Mitglied der Bundesregierung im Schloss Bellevue erschienen. Ein solches Ausmaß an Respektlosigkeit gegenüber dem Staatsoberhaupt habe er nicht für möglich gehalten.

Der CDU-Vorsitzende beschwor zudem die Geschlossenheit der Union. Mit Blick auf die Niederlage bei der letzten Bundestagswahl sagte er, zerstrittene Parteien würden nicht gewählt. Inzwischen hätten CDU und CSU aber zu einem neuen Miteinander gefunden.

