Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz: Mitten in der größten Bedrohung von Frieden und Freiheit in Europa ist der Kanzler weitgehend abgetaucht. (imago images/Reiner Zensen)

Sie wäre schon vor Wochen notwendig gewesen und dann mit einer klaren Botschaft der wichtigsten europäischen Staaten im Gepäck. Mitten in der größten Bedrohung von Frieden und Freiheit in Europa sei der Kanzler weitgehend abgetaucht, meinte Merz. Zur Frage von Waffen für die Ukraine sagte er, eine gemeinsame europäische Lieferung von Verteidigungswaffen wäre aus seiner Sicht denkbar. Die Bundesregierung lehnt dies bislang ab und hat lediglich zugestimmt, 5.000 Helme an das ukrainische Militär zu liefern.

Scholz kommt morgen in Washington mit US-Präsident Biden zusammen. Wichtigstes Thema ist die russische Truppenkonzentration an den Grenzen der Ukraine. Vor seiner Abreise sprach Scholz erneut von harten Konsequenzen für Russland im Fall einer Verletzung der Souveränität der Ukraine.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.