Unterstützung für die Ukraine

In Warschau wird er am Vormittag Ministerpräsident Morawiecki treffen. In dem Gespräch soll es um die bilateralen Beziehungen und um den Krieg in der Ukraine gehen. Bereits gestern traf Merz ebenfalls in Warschau auf den Vorsitzenden der polnischen Regierungspartei PiS, Kaczynski. Nach diesem Treffen appellierte der CDU-Politiker an die Bundesregierung, zur Unterstützung der Ukraine im russischen Angriffskrieg den sogenannten Panzer-Ringtausch mit Polen zügig umzusetzen. Merz erklärte, es wäre nicht gut, wenn die Bundesregierung hier weiter auf Zeit spiele. Deutschland müsse seinen Verpflichtungen nachkommen. Polen habe bereits über 200 Panzer als Militärhilfe an die Ukraine abgegeben und von Deutschland dafür noch keine angemessene Kompensation erhalten.

