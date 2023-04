Das Kernkraftwerk Isar 2 ist zum 15. April abgeschaltet worden. (picture alliance/dpa/Armin Weigel)

Merz sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, er halte den Vorschlag für diskussionswürdig. Ein Betrieb in der Landesverantwortung Bayerns sei ein Angebot an die Bundesrepublik Deutschland, das modernste Kernkraftwerk Europas zumindest vorläufig in Betrieb zu halten. Es sei immer noch fraglich, wo der grundlastfähige Strom für die deutsche Volkswirtschaft herkommen solle. Merz plädierte dafür, die Option der Kernkraft für Deutschland offenzuhalten und auch die Forschung in diesem Bereich nicht aufzugeben.

Hintergrund ist der vor einer Woche vollzogene Atomausstieg in Deutschland. Es ist unwahrscheinlich, dass der Vorschlag aus Bayern umgesetzt werden kann, weil der Bundestag dafür das Atomgesetz ändern müsste. Dort hat die Union derzeit keine Mehrheit.

