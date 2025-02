Nach der Bundestagswahl

Die Wahlrechtsreform hat zu weniger Abgeordneten im Parlament geführt - zum Ärger von CDU und CSU. (IMAGO / dts Nachrichtenagentur / IMAGO / dts Nachrichtenagentur)

CDU-Chef Merz kritisierte, es gebe vier Städte, die durch das neue Wahlrecht gar nicht mehr mit Abgeordneten im Parlament vertreten seien. Insgesamt würden 23 gewählte Direktkandidaten nicht in den Bundestag einziehen. Die Union sei besonders betroffen. CSU-Chef Söder nannte das jetzige Wahlrecht unfair und undemokratisch. Der neue Bundestag ist deutlich kleiner als der alte. Ihm gehören nach der Wahlrechtsreform künftig 630 Abgeordnete an. In der vergangenen Legislaturperiode saßen aufgrund von Überhang- und Ausgleichsmandaten 733 Abgeordnete im Parlament.

