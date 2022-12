Klimaaktivisten

CDU-Chef Merz: "Letzte Generation" ist auf dem Irrweg. (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Die Unionsfraktion im Bundestag bereite eine Anfrage an das Bundesinnenministerium zu möglichen Vereinsverboten im Umfeld der Organisation vor, sagte Merz im Nachrichtensender "Welt". Es gehe um Vereine rund um die Aktivisten der "Letzten Generation", die mit Klima und Demonstrationsfreiheit nichts mehr zu tun hätten, so der CDU-Politiker. Vielmehr seien sie Straftäter. Ein Vereinsverbot sei indes nur ein erster Schritt. Man müsse sich mit diesen Gesinnungen auseinandersetzen. Die Aktivisten gefährdeten Menschenleben und spalteten die Gesellschaft, so der CDU-Chef.

