CSU-Parteitag

CDU-Chef Merz wirft Scholz Respektlosigkeit vor

CDU-Chef Merz hat Bundeskanzler Scholz als respektlosesten Regierungschef in der Geschichte der Bundesrepublik bezeichnet. Es habe in Deutschland noch nie einen Kanzler gegeben, der so respektlos mit seinen Koalitionspartnern, den Institutionen des Staates und anderen Ländern umgegangen sei, sagte Merz in einer Rede auf dem CSU-Parteitag in Augsburg.

29.10.2022