CDU-Chef Friedrich Merz bei seiner Rede auf dem CSU-Parteitag in Augsburg (AFP / Christof Stache)

Merz sagte in einer Rede auf dem CSU-Parteitag, es habe in Deutschland noch nie einen Kanzler gegeben, der so respektlos mit seinen Koalitionspartnern, den Institutionen des Staates und anderen Ländern umgegangen sei. Gleiches gelte für die Ampelkoalition: So sei zur Rede von Bundespräsident Steinmeier gestern im Schloss Bellevue weder ein Fraktionsvorsitzender noch ein Mitglied der Bundesregierung erschienen.

Der zweitägige CSU-Parteitag ging am Nachmittag zu Ende.

