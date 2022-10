CDU-Chef Friedrich Merz bei seiner Rede auf dem CSU-Parteitag in Augsburg (AFP / Christof Stache)

Merz sagte in einer Rede auf dem CSU-Parteitag, es habe in Deutschland noch nie einen Kanzler gegeben, der so respektlos mit seinen Koalitionspartnern, den Institutionen des Staates und anderen Ländern umgegangen sei. Gleiches gelte für die Ampelkoalition: So sei zur Rede von Bundespräsident Steinmeier gestern im Schloss Bellevue weder ein Fraktionsvorsitzender noch ein Mitglied der Bundesregierung erschienen.

Merz ging in seiner Rede auch auf die Niederlage der Union bei der letzten Bundestagswahl ein und führte diese auf die Auseinandersetzungen zwischen CDU und CSU zurück. Inzwischen hätten die Schwesterparteien aber zu einem neuen Miteinander gefunden. Der zweitägige CSU-Parteitag ging am Nachmittag zu Ende.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.