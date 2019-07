CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer ist zur Bundesverteidigungsministerin ernannt worden. Sie nahm im Schloss Bellevue ihre Ernennungsurkunde als Nachfolgerin der CDU-Politikerin von der Leyen entgegen, die EU-Kommissionspräsidentin wird. Die scheidende Ministerin erhielt ihre Entlassungsurkunde von Bundesrats-Vizepräsident Müller.

Kramp-Karrenbauer soll am kommenden Mittwoch auf einer Sondersitzung des Bundestages vereidigt werden. Am Nachmittag wird sie von ihrer Vorgängerin mit militärischen Ehren an ihrem neuen Dienstsitz empfangen.



In ihrem neuen Amt wird Kramp-Karrenbauer Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt über die deutschen Streitkräfte. Politische Hauptaufgabe wird die laufende Modernisierung der Bundeswehr sein. Diese leidet nach Jahren der Einsparungen unter erheblichen Problemen bei Waffen, Gerät und Ausrüstung. Außerdem hat die Truppe zunehmend Schwierigkeiten, auf dem Arbeitsmarkt mit Fachkräftemangel Nachwuchs zu bekommen.

Kramp-Karrenbauer wollte eigentlich nichts ins Kabinett

Im Bundesvorstand der CDU waren in den vergangenen Wochen Stimmen laut geworden, die Vorsitzende habe ohne Regierungsamt keine ausreichende Bühne, um sich neben der Kanzlerin politisch profilieren zu können. Kramp-Karrenbauer hatte stets betont, nicht in das Kabinett von Bundeskanzlerin Merkel einrücken zu wollen, um unabhängig als Parteivorsitzende agieren zu können. Deswegen spricht der Linken-Vorsitzende Riexinger von einer "fragwürdigen" Wahl. Zudem habe Kramp-Karrenbauer sich jüngst Bodentruppen nach Syrien vorstellen können. Das sei gefährlich.



Dass Kramp-Karrenbauer Verteidigungsministerin werde, obwohl sie immer wieder gesagt habe, dass sie nicht ins Kabinett wolle, mache sie deshalb nicht unglaubwürdig, erklärte CDU-Vize Klöckner im Südwestrundfunk. Es sei ein gutes Zeichen für die Bundeswehr, dass Kramp-Karrenbauer das Verteidigungsressort zur Chefsache mache.

FDP kritisiert Entscheidung

Von der FDP kam Kritik. Die verteidigungspolitische Sprecherin Strack-Zimmermann bezeichnete den Schritt angesichts Kramp-Karrenbauers früherer Weigerung als unglaubwürdig. Sie sprach von "Personalspielchen", für die die Bundeswehr missbraucht werde. Vize-Fraktionschef Graf Lambsdorff sagte, Respekt vor der Bundeswehr sehe anders aus. Kramp-Karrenbauer habe keinerlei außen-, sicherheits- oder verteidigungspolitische Erfahrungen.

Grünen-Politiker Lindner spricht von "Risiko"

Es sei ein Risiko, eine fachfremde Ministerin ins Kabinett zu holen, sagte der Obmann der Grünen im Verteidigungsausschuss, Lindner, im Deutschlandfunk (Audio-Link). Das hätte aber für Jens Spahn - der als Favorit gehandelt wurde - genauso gegolten.