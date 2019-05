Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer befindet sich nach Einschätzung des Politikwissenschaftlers Thorsten Faas in einer "wirklich schwierigen Situation".

Die Vorkommnisse der vergangenen Tage hätten sie immens geschwächt, sagte er im Deutschlandfunk. Faas führte aus, erst habe es Berichte gegeben, wonach Kanzlerin Merkel von ihr abgerückt sei, was Merkel später dementierte. Dann habe sich die Kanzlerin symbolisch hinter Kramp-Karrenbauer gestellt, was bei manchen politischen Beobachtern für leichtes Schmunzeln sorgte. In der Vergangenheit seien schließlich oft Personen, hinter die sich die Kanzlerin gestellt habe, kurz danach doch nicht mehr im Amt gewesen. Hinzugekommen seien die "unglücklichen" Äußerungen mit Blick auf Regeln und Regulierungen und daraufhin Meldungen wie "Kramp-Karrenbauer bekennt sich zu Meinungsfreiheit." Das seien eigentlich unvorstellbare Überschriften, betonte der Wissenschaftler von der FU Berlin, beziehungsweise es sei unverstellbar, dass eine Parteivorsitzende dies überhaupt bekräftigen müsse.