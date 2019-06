Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer bekräftigt einen Kurswechsel ihrer Partei in der Umweltpolitik.

Die Kosten der bisherigen Lebensweise könne angesichts der bereits verursachten Schäden nicht länger auf die Zukunft und kommende Generationen abgewälzt werden, schrieb sie in einem Gastbeitrag für die Wochenzeitung "Die Zeit". Diese Kosten müssten heute eingepreist und heute bezahlt werden sowie Teil eines nachhaltigen Wirtschafts- und Gesellschaftsmodells werden. Denn die Bewahrung der Schöpfung gehöre zum Markenkern der CDU, betonte Kramp-Karrenbauer.



Erst am Montag hatte sie mit Blick Kritik an der Klima- und Umweltpolitik der Union erklärt, sie habe bei Übernahme des CDU-Vorsitzes hier eine "Baustelle" übernommen. Dies wurde als Kritik an der langjährigen Vorsitzenden Merkel gewertet. Nötig sei eine neue Integration von Wirtschafts-, Umwelt- und Sozialpolitik. Wachstum müsse stärker von Ressourcenverbrauch abgekoppelt werden.