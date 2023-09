Der Grenzübergang zwischen Deutschland und Österreich (Archivbild). (dpa / Sven Hoppe)

Ein Antrag für diese Woche, der dem Deutschlandfunk vorliegt, richtet sich gegen irreguläre Zuwanderung. So sollen unter anderem Abschieberegelungen verschärft und alle freiwilligen Aufnahmeprogramme beendet werden. Bund und Länder hätten keine Kapazitäten mehr für zusätzliche Maßnahmen, heißt es. Ferner müssten die Anreize für Sekundärmigration gesenkt werden, also für den Umzug von Geflüchteten aus einem Land der Europäischen Union in ein anderes. Die Union fordert dazu unter anderem, die Sozialstandards in der EU für Asylbewerber einander anzunähern. CDU und CSU lehnen des Weiteren verkürzte Einbürgerungsfristen und den sogenannten Spurwechsel ab. Dieser bezeichnet die Möglichkeit für Asylbewerber, in ein Einwanderungsverfahren zu wechseln, wenn sie während ihres Aufenthaltes eine Arbeit finden.

Zudem drängen CDU/CSU darauf, die "ausufernden Bleiberechte für ausreisepflichtige Personen" zu vermeiden und den Familiennachzug nicht auszuweiten.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.