Ein Gespräch zwischen dem CDU-Vorsitzenden Laschet und CSU-Chef Söder über die Kanzlerkandidatur der Union ist einem Medienbericht zufolge in der Nacht ohne Einigung zu Ende gegangen.

Sowohl Laschet als auch Söder hätten es abgelehnt, dem Rivalen den Vortritt zu lassen, berichtet die Zeitung "Die Welt". Beide hatten eine Klärung der Frage bis Ende der Woche angekündigt.



Laschet beharre darauf, von den demokratisch legitimierten Spitzengremien seiner Partei getragen zu werden, heißt es in dem Bericht. Auch Söder sei nicht zum Verzicht bereit. Wann und wie eine Einigung zustande kommen könnte, blieb zuletzt unklar. Die Nachrichtenagentur Reuters zitiert CDU-Kreise mit den Worten, die beiden potenziellen Kanzlerkandidaten seien in guten Gesprächen.



Der stellvertretende Unionsfraktionschef Jung, CDU, warnte davor, die Frage mit einem Votum der Bundestagsfraktion klären zu wollen. Bei einer Abstimmung würde eine erhebliche Beschädigung beider Personen und der Union insgesamt drohen, heißt es in einem Schreiben Jungs an die baden-württembergische CDU-Landesgruppe, aus dem die Stuttgarter Zeitung und die Stuttgarter Nachrichten zitieren.

