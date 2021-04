Der CDU-Vorsitzende Laschet wird Kanzlerkandidat der Union. Sein Konkurrent, CSU-Chef Söder, zieht seine Bewerbung zurück. Das erklärte Söder in München. Er sagte, dies geschehe aus Verantwortung für die Union, die nur erfolgreich sein könne, wenn sie geschlossen sei. Er versicherte, er werde Laschet im Wahlkampf ohne Groll und mit voller Kraft unterstützen.

Söder sagte wörtlich: "Die Würfel sind gefallen." Er habe den CDU-Vorsitzenden angerufen und ihm zur Kanzlerkandidatur gratuliert. Laschet wird damit gegen Olaf Scholz bei der SPD und Annalena Baerbock bei den Grünen zur Bundestagswahl im Herbst antreten. Mit seinen Äußerungen zog Söder einen Schlussstrich unter den seit mehr als einer Woche dauernden Machtkampf mit Laschet um die Kandidatur.



Der bayerische Ministerpräsident bedankte sich zugleich für den Zuspruch, den er auch aus der CDU erhalten hatte. Dieser Zuspruch habe ihn sehr bewegt. CSU-Generalsekretär Blume meinte, Markus Söder sei der "Kandidat der Herzen" gewesen: Aber in einer Demokratie entscheide die Mehrheit und das werde die Partei respektieren. Der CDU-Bundesvorstand hatte sich in der vergangenen Nacht hinter Laschet gestellt. In einer geheimen Wahl stimmten 31 Mitglieder für den Parteichef und 9 für Söder. Es gab 6 Enthaltungen. Söder hatte angekündigt, die Entscheidung der Schwesterpartei zu respektieren.

Hirte unzufrieden mit Beschluss der CDU

Unzufrieden mit dem Beschluss des CDU-Bundesvorstands zeigte sich der thüringische Landeschef Hirte. Er sprach von einem Votum gegen die CDU-Basis. Die Stimmung in Thüringen sowie in mehreren anderen Landesverbänden sei deutlich für Söder als Kanzlerkandidat gewesen, sagte Hirte der Deutschen Presse-Agentur.



Der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Frei sprach indes im Deutschlandfunk [Audio] von einem starken Votum für den Parteichef. Er lehnte eine zusätzliche Abstimmung innerhalb der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ab. Der frühere Unionsfraktionschef Merz gratulierte Laschet. Er schrieb auf Twitter, man richte jetzt den Blick nach vorne. Bundeswirtschaftsminister Altmaier hatte sich gestern noch für Söder ausgesprochen. Nun rief er zu Geschlossenheit auf. Er sagte, die Entscheidung für Laschet sei mit großer Mehrheit erfolgt, dem sollten sich nun alle verpflichtet fühlen.

