Der Kandidat für den CDU-Vorsitz, Merz, zeigt sich offen für eine spätere Entscheidung über die Kanzlerkandidatur der Union.

Zwar sei er eher der Meinung, dies bald zu entscheiden, sagte Merz der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe aber auch gute Argumente zu sagen, man sollte das gemeinsam mit der Schwesterpartei CSU zu einem etwas späteren Zeitpunkt machen. Mit deren Chef Söder würde er nach einer möglichen Wahl zum CDU-Vorsitzenden in Ruhe über den Zeitplan zur Kandidatenkür reden. Beide Unionsparteien müssten personell und inhaltlich optimal aufgestellt und gemeinsam in den Bundestagswahlkampf gehen.



Am 16. Januar kandidiert Merz auf dem Online-Parteitag der CDU für die Nachfolge der scheidenden Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer. Mitbewerber sind der Außenpolitiker Röttgen und der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.