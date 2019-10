Bundeskanzlerin Merkel erhält Unterstützung von Gesundheitsminister Spahn und Innenminister Seehofer.

Sie widersprachen dem früheren Unions-Fraktionschef Merz, der gesagt hatte, die Bundesregierung und die Bundeskanzlerin leisteten - Zitat - "grottenschlechte" Arbeit. Spahn sagte dazu, die Große Koalition habe ziemlich viel umgesetzt. Das Vertrauen der Bürger könne man mit Entscheidungen und Diskussionen über Zukunftsfragen zurückgewinnen, nicht mit Personaldebatten. Seehofer sagte, er teile Merz' Kritik nicht. In der schwierigen Lage, in der die Union sich befinde, sei Disziplin die beste Eigenschaft.



Neben Merz hat auch der frühere hessische Ministerpräsident Koch Merkel kritisiert. In der Zeitschrift "Cicero" wirft er ihr mangelnde Führung vor.