Die konservative Werte-Union fordert Bundeskanzlerin Merkel zum Rücktritt auf.

Der Vorsitzende Mitsch sagte der "Passauer Neuen Presse", Merkel solle ihr Amt bald an die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer übergeben. Dies sei für die Union das Beste, so der CDU-Politiker. Dann könne Kramp-Karrenbauer mit einem neuen Kabinett den notwendigen Politikwechsel in Deutschland einleiten. Mitsch sieht vor allem bei der Einwanderungs- und Wirtschaftspolitik Handlungsbedarf.



Zuvor hatten CDU-Politiker Spekulationen beim Koalitionspartner SPD über einen vorzeitigen Kanzlerinnenwechsel von Merkel zu Kramp-Karrenbauer zurückgewiesen. Der saarländische Regierungschef Hans nannte das Verhalten führender Sozialdemokraten "unverständlich, unverantwortlich und koalitionsschädigend".



Mitsch sagte, er rechne damit, dass die Große Koalition bald zerbreche. Er gehe davon aus, dass die SPD spätestens nach den Landtagswahlen im Osten panikartig die Koalition verlassen werde.