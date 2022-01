Friedrich Merz (CDU) wird zum neuen Parteichef gewählt (Archivbild). (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Die Wahl des früheren Fraktionsvorsitzenden Merz als Parteichef gilt als sicher, nachdem sich in einer Mitgliederbefragung im Dezember mehr als 62 Prozent für ihn ausgesprochen hatten. Das Ergebnis des Parteitags muss anschließend per Briefwahl bestätigt werden. Dieses Resultat soll am 31. Januar verkündet werden.

Der scheidende CDU-Generalsekretär Ziemiak erwartet vom Parteitag ein Signal des Aufbruchs und der Erneuerung. Nach Beratungen von Präsidium und Vorstand sagte Ziemiak in Berlin, es komme darauf an, geschlossen zu sein, um gute Politik für Deutschland zu machen.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.